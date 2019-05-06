شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرة الحاكمة في السعودية تعلن وفاة شخصية هامة في المملكة والديوان الملكي يصدر البيان الأخير..! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الاثنين 6 مايو/أيار، حالة وفاة داخل العائلة المالكة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا، اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعلن فيه وفاة الأميرة، حصة بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأشار الديوان في بيانه إلى أن الأميرة المتوفاة، هي والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.

وأعلنت أن جنازة الأميرة المتوفاة ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

