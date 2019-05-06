شكرا لقرائتكم خبر عن عقب هجمات مكثفة للحوثيين.. معارك عنيفة بقعطبة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية بتصريحات -رصدتها صحيفة "عدن الغد"- إن مواجهات عنيفة تجددت في وقت متأخر من مساء الأحد وفجر اليوم الاثنين بين القوات الحكومية والحوثيين سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأضافت المصادر بأن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجمات عدة على مواقع القوات الحكومية في القطاع الشرقي لجبهة مريس شمال محافظة الضالع.

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ودارت معارك عنيفة في جبهة منطقة حمر وحجر وسيلة العباري بمديرية قعطبة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتمكنت مليشيا الحوثي من التقدم في موقع الجمايم المطل على ريشان وقردح غير أن تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية مكنتهم اليوم الإثنين من استعادة الموقع ودحر الحوثيين.

وبحسب المصادر فقد تمكنت القوات الحكومية من تحرير موقع الاريل وقرية قردح شمال قعطبة بعد ساعات من سيطرة مليشيا الحوثي عليها .

وقتل ثلاثة من القوات الحكومية وجرح 5 آخرين في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي استهدفتهم في نقيل الشيم بمديرية قعطبة محافظة الضالع.