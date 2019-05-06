شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور ...الحوثيون ينتحرون على اسوار الضالع ومشاهد مرعبة لقتلاهم في الشعاب والجبال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتناثر عشرات الجثث لمقاتلي مليشيا الحوثي في وديان وهضاب مناطق الاشتباكات شمال الضالع .

حيث نشر ناشطون صور لجثث قتلى مليشيا الحوثي وهي بالعشرات في منطقة حجر وقعطبة والعود وغيرها من مناطق الاشتباكات .

احد المقاتلين من ابناء منطقة حجر شمال الضالع، قال لـ ” يافع نيوز ” ان الحوثي دفع بأعداد كبيرة جداً جلهم من صغار السن في محاولة لاختراق جبهة حجر، لكن ابطال المقاومة الجنوبية والحزام الأمني تصدوا لهم وقتلوا منهم العشرات .

واضاف ان ما يحدث غير معقول كيف يدفع الحوثي بهذه الاعداد الى الموت، حيث تباد المجموعة الأولى ثم يتم الدفع بمجموعة ثانية وتباد بكاملها وهكذا .

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وقال ان صغار السن كانوا في مقدمة الصفوف وهو ما يعني ان الحوثي يغرر بهم ويدفعهم للموت المؤكد .

وتكبدت مليشيات الحوثي العدوانية خسائر فادحة في المعارك التي تجري منذ ساعات بشمال قعطبة في منطقتي الجميمة ونقيل الشيم داخل اراضي محافظة اب حتى العام 90.

وفي اتصالات هاتفية اجراها قبل قليل ” يافع نيوز ” بمقاومين جنوبيين في جبهات القتال، اكدوا ان المعنويات مرتفعة وان المعركة شرسة حيث تدفع مليشيات الحوثي عناصرها للانتحار دون ان تحرز اي تقدم حتى الان.

واكدت المصادر الميدانية ان قعطبة بايدي القوات الجنوبية ولا اساس من الصحة لسقوطها مؤكدين ان كل مواقع المليشيات تحت نيران القوات الجنوبية.