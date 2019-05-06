شكرا لقرائتكم خبر عن اكاديمية السلام بالمانيا تمنح مدير عام مشروع التغذية المدرسية الدكتوراه الفخرية في العمل الإنساني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - ماجد واصل

منحت اكاديمية السلام بالمانيا الاخ حمود الاخرم مدير عام مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهود الاغاثية والانسانية المتواصلة وجهوده المبذوله في مجال التنمية والبناء والمشاركة المجتمعية وتكريما لدوره المتميز في تنفيذ الكثيير من الانشطة اوالمهام الانسانية والاغاثية التي استفادت منها مئات الالف من الاسر اليمنية المحتاجه والنازحين والفئات الاشد فقرا ودوره في تحقيق نهضة البلاد الى المستوى المتميز واعتباره من افضل الشخصيات في اليمن

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وخلال حفل التكريم الذي حضره الاخوان يحى الهادي وعبدالرحمن ثابت نائبا مدير عام المشروع قال الاخ حمود الاخرم مدير عام مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية ان هذه اللفت الكريمه من قبل اكاديمية السلام الدولية بالمانيا تعد تكريما لكل موظفي وكوادر مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية وادوارهم المتواصلة في الانشطة والمهام الاغاثية وتواجدهم في كل ارجاء اليمن من اجل اسعاد ابناء بلدهم ودعمهم واغاثتهم وخاصة خلال الاوضاع الانسانية الصعبه والمعقدة التي باتت تعيشها غالبية الاسر اليمنية ..

مشيرا الي ان هذا التكريم سيكون بمثابة الحافر لنا في مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية في مضاعفة جهودنا الانسانية والاغاثية وبما يخفف من وطأءة الاوضاع الانسانية والاقتصادية السئئة التي اثقلت كاهل اليمنين.

وتعد اكاديمية السلام بالمانيا مؤسسة اكاديمية نوعية تهدف الي تحقيق اهداف التنمية المستدامه في العالم ونشر رسالة السلام والتعايش المشترك من خلال الندوات والمحاضرات والانشطة المختلفة والعمل الا نساني والاغاثي