شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات ترفع أسعار الكهرباء بمبالغ تعجيزية وتستثني القيادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في وزارة الطاقة والكھرباء التابعة لمیلیشیات الحوثي الانقلابیة، عن رفع أسعار بیع الكھرباء على المواطنین بمبالغ كبیرة يعجز الكثیر عن سدادھا، مشیرا إلى أن المیلیشیات استثنت من القرار القیادات الحوثیة والموالین لھا.

وقال المصدر لـصحيفة «الوطن»، إن خدمات الكھرباء التجارية رفعت أسعار بیعھا لیصبح سعر الكیلووات الواحد فقط بمبلغ 300 ریال، مبینا أن ھذا النوع الخدماتي يستثمر فیه الحوثیون من خلال إيجاد سوق سوداء، وھنا الفرق الكبیر عن السعر السابق حیث كان سعر الكیلو الواحد بمبلغ 9 ريالات والذي كان الحوثیون يرفضون سداده في السابق بحجة ارتفاعه، بینما ضاعفوه الیوم بعد سیطرتھم على صنعاء إلى أضعاف كبیرة.

وأوضح المصدر أن الحوثیین يفرضون على تجار بیع الكھرباء التي تعمل بالطاقة الشمسیة رفع الأسعار بما يتوافق مع مخططھم إجباريا ومن يخالف يتم إيقاف نشاطه وتعذيبه، ومن يجده الحوثیون يستخدم أي وسیلة كھربائیة تعمل بالطاقة الشمسیة يتم التحري والبحث عن أساسھا وكیفیة امتلاكھا، ومن ثم إذا تثبت مخالفة توجیھاتھم يتم سحب الكھرباء ومعاقبة المستھلك والبائع.

Advertisements

وذكر المصدر أن مخطط الحوثي الاستثماري في جانب الكھرباء مثله باقي استثماراته في كل شيء في الیمن من أجل مصالح المیلیشیات.

وأضاف المصدر أن الحوثیین دمروا التعلیم واستثمروا فیه، وكذلك في الصحة حیث باعوا المواد الطبیة والمعدات الطبیة واستثمروا في أرواح المواطنین، مشیرا إلى رفع الحوثیین أسعار أسطوانات الغاز إلى مبالغ مالیة ضخمة، وكذلك البترول، إضافة إلى استثماراتھم في قطاع الاتصالات ووزارات الصناعة والكھرباء والسیاحة والرياضة والزراعة والإعلام وباقي الوزارات التي تقاسموا مناصبھم، مبینا أن كل وزير وحاشیته يستثمر في وزارته على حساب المواطنین، والتي تزداد في ظل صمت وغیاب للمنظمات والجھات التي تدعي حقوق الإنسان بینما ھي غیر موجودة بالیمن.

وبین المصدر، أن مخطط وزير الكھرباء الحوثي، لطف علي الجرموزي، يأتي امتدادا للفساد الذي تمارسه القیادات الحوثیة منذ سیطرتھا على صنعاء وتشارك فیھا أسماء معروفة بالسرقات والنھب من وقت مبكر، ومنھم قیادات في الوزارة تم تعیینھم منذ فترة قريبة جدا للقیام بھذا الدور، ومنھم نائب وزارة الطاقة والكھرباء للشؤون المالیة والإدارية عبدالغني المداني الذي يمارس التھديد ويشرف شخصیا على خدمات الكھرباء والتجار، ووكیل الوزارة للشؤون المالیة والإدارية تقي الدين المطاع، وعصابات أخرى تتبع لھولاء المجرمین.

وأضاف المصدر أن الحوثیین قاموا بتعیین عناصر تتبع لھم للعمل مدراء على المحطات الكھربائیة التي تتبع الحوثیین في مواقع سیطرتھم، مبینا أن القیادات الحوثیة والعناصر الموالیة لھا في مواقع سیطرتھم لا يشملھم أي قرار من القرارات الجديدة، لافتا إلى منح الحوثیین من يوالیھم فاتورته بالسعر السابق وھو 9 ريالات للكیلووات.