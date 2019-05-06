شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعديل وزاري وتعيين شخصية هامة رئيساً للوزراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تعديل وزاري وتعيين الميسري رئيساً للوزراء

كشفت مصادر مساء اليوم لموقع هنا عدن الاخباري عن تعديلات وزارية خلال الايام القادمة ومن اهم التعديلات تعيين احمد بن احمدالميسري رئيساً للوزراء ومعين عبدالملك سفيراً لليمن في تركيا ومن بين الوزارات التي سيطالها التعديلات

وزارة حقوق الانسان باقالة الوزير عسكر وتعيين الوزيرة السابقة حورية مشهور وكذلك وزارة الصحة والإدارة المحلية والشباب والرياضة

ودشن ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تطالب الرئيس بتعيين الميسري رئيساً للوزراء عقب حديثة امس الاول وصراحته للراي العام عن عبث الامارات وخروجها من مسار عاصفة الحزم