شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول وأقوى رد من ‘‘السعودية’’ على وزير الداخلية ‘‘الميسري’’ بعد هجومه على التحالف (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم كاتب سعودي ، وزير الداخلية اليمني، المهندس أحمد الميسري، ردًا على انتقاد الوزير سياسات التحالف العربي في اليمن.

وقال الكاتب السعودي سليمان عسكر، في مداخلة هاتفية مع قناة "بلقيس" تعليقًا على هجوم الميسري إن "القافلة تسير والكلاب تنبح".

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وكان وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها قد شن هجوما، هو الأعنف، على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وهو الأول الذي يطال دور الأخيرة بالبلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، من مقر الحكومة في مدينة عدن (جنوبا)، إن الشرعية اليمنية كانت تريد منهم (التحالف) الزحف على الحوثيين شمالا وليس الزحف شرقا (في إشارة إلى سيطرة قوات سعودية على المهرة الحدودية مع سلطنة عمان).​