شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بن زايد للميسري: جاحد للمعروف وللصبر حدود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم أكاديمي ومسؤول إماراتي، وزير الداخلية، أحمد الميسيري، على خلفية انتقاد الأخير للتحالف العربي، يوم أمس.

وقال استاذ العلوم السياسية ومستشار ولي عهد أبو ظبي عبدالخالق عبدالله تعليقا على تصريحات الميسري، إن “أقل ما يقال بحق هذا الوزير اليمني انه جاحد وناكر للجميل ويسعى لإضعاف التحالف وهو الذي يعيش في حمايته”.



وأضاف في تغريدة له على “توتير”: “ربما الأفضل له أن يعيش الذل في كنف جماعة الحوثي الانقلابية”وأردف: “هذه ليست اول مرة يتهجم معاليه على من يبذل الغالي والنفيس دفاعا عن الشرعية وعونا للشعب اليمني”.وتابع ” للصبر حدود”.



وكان وزير الداخلية أحمد الميسري قال أمس إن الاتفاق بين الشرعية والتحالف كان على تحرير اليمن وليس إدارته، وصرح قبل ذلك بأن العلاقة بين الطرفين تحتاج إلى تصويب.

وقال الميسري العام الماضي إن مدينة عدن -العاصمة المؤقتة- محتلة، وإنه ومسؤولين آخرين يدخلونها بإذن الإمارات.