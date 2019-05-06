شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رمضانية مؤلمة لفاطمة قحطان إلى ابيها المعتقل.. لاتستطيع تجاوزها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناسطون يمنيون بوسائل التواصل الاجتماعي رسالة لفاطمة ابنة السياسي المعتقل بسجون مليشيا الحوثي، محمد قحطان.

وعلق الناشطون على رسالتها قائلين: بعض الكلمات تمر عليها ولا تستطيع كإنسان ان تتجاوزها لما فيها من وجع و صدق احساس منها كلمات هذه الرسالة التي كتبتها فاطمة قحطان لأبيها المعتقل منذ سنوات.

" المشهد اليمني" يعيد نشر نص الرسالة:

محمد قحطان : " رمضان مبارك يا أبي لم تستطع للعام الخامس مشاركة عائلتك وأحبائك روحانية شهر رمضان

فالجدران الأربع وظلمة سجنك هي التي تشاركك هذا الشهر

كنت على أمل أن يأتي شهر رمضان هذا العام وأنت يا أبي معنا ليتكتمل فرحتنا بهذا الشهر

ولا يحلو هذا الشهر إلا بلمة الأحباب وبعمل الطاعات

لكن سجان أبي جعله وحيداً لا مؤنس ولا أهل ليشاركه طعام الإفطار ولا أدري ماهو طعامك يا أبي لا أحد يعرف ماتحب من طعام بهذا الشهر سوى أمي

وجعلنا هذا السجان نتألم عندما نرى مائدتنا تخلوا منك يا أبي ونتمنى لو نستطيع حتى أن نعطيك من الطعام الذي تحبه

ولكن ما باليد من حيلة ولا قوة إلا بالله

سنظل ندعو أن يفك أسرك العزيز الجبار بدون أن نكل أو نمل

#الحرية_لأبي

#الحرية_لكل_المختطفين".

جدير بالذكر ان مليشيا الحوثي مستمرة في اعتقال السياسي اليمني محمد قحطان والعديد من السياسين والصحفيين منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.