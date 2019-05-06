شكرا لقرائتكم خبر عن بينها دولة عربية.. 6 دول في العالم لا تمتلك مطارات.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد المطارات من المنشآت الأساسية في كل دول العالم، لذا لا يمكن التخيل أن توجد دولة من دون مطار خاص بها، إلا أن 6 دول حول العالم قررت عدم إنشاء مطار لها، لأسباب مختلفة.

ولن يستطيع المسافرون الوصول إلى 6 دول صغيرة حول العالم جوا، وسيضطرون للنزول في مطارات مجاورة، ثم السفر برا، لهذه الدول، التي تمثل وجهات سياحية حقيقية.

إمارة موناكو

ومن أبرز هذه الدول إمارة موناكو، التي تعد ثاني أصغر دولة في العالم، والتي لا تمتلك مطارا، بالرغم من فخامة منشآتها، حيث تعتبر الإمارة الصغيرة ملاذا للأغنياء. وسيضطر المسافر إلى النزول في مطار نيس الفرنسي، ثم السفر إلى موناكو برا، في رحلة لا تتجاوز 25 دقيقة إلى الإمارة الجميلة.

الفاتيكان

أما أصغر دولة في العالم، الفاتيكان، التي تقع وسط العاصمة الإيطالية روما، فلا تسمح مساحتها الصغيرة بإنشاء مطار خاص، الأمر الذي يدفع الزوار للنزول في روما، والتحرك برا للدولة الصغيرة التي تستقبل الملايين سنويا.

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سان مارينو

ومثل الفاتيكان، تقع دولة سان مارينو وسط إيطاليا، ويقطنها 33 ألف شخص، لكنها لا تستقبل الزوار جوا، حيث سيتوجب الهبوط في مطار ريميني المجاور.

ليخشتنشتاين

كما تعد دولة ليخشتنشتاين ذات الطبيعة الخلابة وسط أوروبا، من الدول التي لا تمتلك مطارا للسفر، ويتوجب على سكانها السفر عبر مطار سان غالين السويسري، الذي يبعد 39 كم عن العاصمة فادوز.

أندورا

وصعب الموقع الجغرافي لدولة أندورا وسط جبال بايرينييز الأوروبية عملية إنشاء مطار دولي، لذا يتوجب على المسافرين النزول في إسبانيا وفرنسا، ثم السفر برا للدولة الصغيرة.

فلسطين

أما الدولة السادسة فهي فلسطين، التي يضطر سكانها بالضفة الغربية للسفر برا عبر مطارات الأردن، بينما يتوجه ملايين آخرون في غزة 3 إلى المطارات المصرية، من أجل السفر عبرها إلى الوجهات الدولية.