شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. حزب الاصلاح يفتح النار على الرئيس هادي عبر قنواته الممولة من قطر ..تفاصيل فشل الشرعية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شن حزب الاصلاح عبر قنواته الممولة من قطر قناة يمن شباب ومن خلال الإعلامي الساخر مقدم برنامج عاكس خط محمد الربع، هجوماً لاذعاً على الرئيس عبد ربه منصور هادي، في أول حلقات برنامجه هذا العام.
وحملت الحلقة عنوان “رئاسة عن بعد” والتي تسائل في المذيع “الربع” بقالب كوميدي حول اغتراب “الرئيس”، وبعده عن الوطن والمواطنين، وانشغاله بسرد قصة مغادرته لليمن في كل لقائاته، غير آبه بحال المواطنيين.
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