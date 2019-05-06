شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة... اول مضرابة بعدن بشهر رمضان.. اين حدثت وماهي تفاصيلها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت عصر يوم الاثنين اول مضرابة(شجار) في شهر رمضان بعدن. وكان السوق الطويل مسرحا لها حيث اندلعت بين مواطنين على خلفية نزاع شخصي. وتدخل مواطنون لفض الاشتباك بين الاطراف المتعاركة. وتتزايد اعمال الشجار خلال شهر رمضان المبارك..

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