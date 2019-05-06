حصري.. الكشف عن خفايا وأسرار ومراحل الاختطافات التي تنفذها الحشد الشعبي للإصلاح

كشفت مصادر خاصة في محافظة تعز ، الاثنين "أول أيام رمضان المبارك"، عن كيفية الخطوات التي تقوم بها مليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح خلال عمليات الاختطاف.

وذكرت المصادر لمراسل" الخليج 365"، تمكنت من اختراق شبكة السجون السرية لحزب الإصلاح ومعرفة مراحل ونقاط الإختطافات التي يقوم بها الحزب ضد من يخالف توجهه ومنهجه الإخواني.

وبحسب المصادر، فإن تلك المراحل والنقاط هي كالتالي الرصد والمتابعة : بحيث تقوم عناصر الحزب في الحارات وفي النقاط برصد الضحية والإبلاغ عن تحركاته حتى نقطة الصفر.

وتقول المعلومات أن الخطوة الثانية هي الاختطاف : عند وصول الضحية إلى إحدى النقاط العسكرية لمليشيات الإصلاح يتم القبض على الضحية والإبلاغ عنه إلى غرفة العمليات الخاصة بالحزب.

ثم تأتي سيارة معكسة وتقوم بأخذ الضحية إلى مقر إدارة أمن المظفر ويشرف على العملية القيادي في الإصلاح عبدالعزيز مدهش الذي تم تكليفه بتلك المهمة.

ويبقى الضحية في إدارة أمن المظفر حتى بعد منتصف الليل فتأتي سيارة معكسة ويتم عصب عيني الضحية ويأخذونه إلى أحد سجونهم السرية.

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وطبقا للمصادر، فإن مشرف السجون السرية لحزب الإصلاح هو القيادي في الإصلاح ضياء الحق الأهدل السامعي وهو من يقرر أي سجن يوضع فيه الضحية وبحسب أهميته.

ويمتلك حزب الإصلاح 18 سجناً سرياً وتتفاوت درجات التعذيب في كل سجن حيث أن أهون سجن سري يتم تعذيب الضحية لفترة 18 ساعة باليوم والليلة.

وكشفت المصادر أن أشد السجون السرية يشرف عليها أبو نضال وهو ضابط استخبارات سابق يتبع اليدومي وهو من أبناء محافظة عمران ولديه فريق خاص من نفس محافظته ويشرف على سجن يسمى الضغاطة وفيه مايقارب 120 مختطف ويعد أبشع السجون السرية من ناحية التعذيب حيث يموت بسبب التعذيب شخص واحد في كل ثلاثة أيام.

ويوجد في السجون السرية لحزب الإصلاح أكثر من 2000 مختطف بحسب آخر احصائية بينما تم تسجيل عدد المتوفين تحت التعذيب قرابة 134 مختطفا ويتم دفنهم في مقابر سرية ليلاً.

وناشدت المصادر، المجتمع الدولي لتخليص المختطفين من بين تلك الوحوش القاتلة المعدومة الإنسانية والضمير .