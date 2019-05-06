محافظ سقطرى يبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث محافظ سقطرى الأستاذ رمزي محروس اليوم برقية تهنئة إلى المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

حيث قال محروس ان هذه المناسبة تمر علينا ووطننا الحبيب يأن من ويلات حرب شنتها جماعة آثمة سلالية انتهكت كل الحرمات بمافيها حرمة الشهر الكريم سائلاً المولى تعالى النصر والتمكين لجيشنا الوطني و استعادة الدولة من ايادي المليشيات الإيرانية السلالية الآثمة.

كما وجه محروس بإسم السلطة المحلية في المحافظة والشعب السقطري بالشكر الجزيل لجهود رئيس الجمهورية في اعطائه الاولوية للمحافظة والنظر اليها بنظرة استثنائية.

وأشار محروس في برگيته الى أن ابناء المحافظة يجددون العهد للقيادة السياسية الشرعية بقيادة الرئيس هادي وان السلطة المحلية والمؤسسة العسكرية والأمنية ستظل الحصن الحصين والدرع المتين الوفي للوطن وأمنه واستقراره وكرامته

وتمنى محروس لكافة ابناء اليمن والجيش الوطني والمقاومة المرابطين في جبهات القتال بالنصر والثبات في تحرير الوطن الحبيب من المليشيات الحوثية الإرهابية.