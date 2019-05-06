مدير حصوين بالمهرة يدشين رحلة العمرة لفريق فرسان حرضنوت بطل كأس المحافظ

دشن مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد صباح اليوم رحلة العمرة لفريق فرسان حرضنوت بطل كأس محافظ المهرة لكرة القدم للفرق الشعبية 2019 التي انطلقت من الغيضة إلى الأراضي المقدسة بحضور مدير عام مديرية الغيضة ونائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة عادل رزق.
وكان مدير عام مديرية حصوين قد اصطحب بعثة فريق الفرسان من المديرية صوب الغيضة ، مهنئاً اللاعبين والإدارة بحلول شهر رمضان المبارك والعمرة ، سائلا الله تعالى لهم السلامة وأن يتقبل منهم صالح الأعمال وتادية مناسكهم بسهولة ويسر وسكينة وطمأنينة.
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