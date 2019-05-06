التحالف العربي يمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى مخازن الحبوب في الحديدة

بمساعدة من قوّات التحالف العربي، تمكّنت وكالات الإغاثة المحلّية والدولية يوم أمس من الوصول إلى مخازن الحبوب والغذاء بمحافظة الحديدة.

وستمكّن هذه الخطوة المنظمات الإغاثية من وضع الترتيبات لإيصال ما بقي صالحا من المخزون إلى المحتاجين للغذاء في مناطق متعددة من البلاد .

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أممي إن الأمم المتحدة استعادت القدرة على الوصول إلى مساعدات الحبوب المخزنة في مدينة الحديدة يوم الأحد وبدأت مهمة إنقاذ الغذاء الذي يمكن أن يبعد شبح المجاعة عن الملايين قبل أن يصيبه التعفن .

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الفريق الذي يقوده برنامج الأغذية العالمي سافر من مدينة عدن التي تسيطر عليها الحكومة سالكا طريق الساحل الغربي حيث تسيطر الوية العمالقة المدعومة من التحالف العربي متجنبا المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن رفضت الجماعة دخوله من ناحية الشمال الذي تسيطر عليه .

وبحسب وكالة رويترز فإن جماعة الحوثي رفضت التعليق على اسباب منعها لوكالات الإغاثة من الوصول إلى مخازن الحبوب منذ اكثر من ثمانية أشهر .