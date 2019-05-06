مركز الملك سلمان يسلم مساعدات غذائية لأسر 420 يتيم ويتيمة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، السلة الغذائية لشهر مايو 2019م لأسر 420 يتيما ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والحديدة. ويأتي هذا ضمن ضمن برنامج "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام في اليمن. واشار المركز الى ان هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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