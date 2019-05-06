منظمة الأسرى والختطفين تنظم عمرة لـ 100 أسير ومختطف

نظمت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، رحلة العمرة لمائة اسير ومختطف من جميع محافظات الجمهورية والذين قضوا عدة سنوات في سجون المليشيات وتم تعذيبهم نفسيا وبدنيا، برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد.

وبحسب المنظمة فإن رحلة العمرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المساهمة في تخفيف الآثار السلبية لفترة التغييب القسري ولتجاوز المعاناة التي واجهها الاسرى والمختطفين في سجون المليشيا .

وقالت إنها بصدد التحضير والترتيب للعديد من الانشطة والفعاليات وذلك في اطار رعاية وتأهيل الاسرى والمختطفين وذيويهم.

وتأسست المنظمة قبل أشهر حيث اخذت على عاتقها متابعة المختطفين سجون المليشيات وبذل كل الجهد في كافة المجالات حتى يتنفسوا الحرية ، وفي المقابل "الأسير أو المختطف ليس فردا بعينه وإنما أسرة كاملة من أب وأم وأبناء وأقارب فهم جميعا يعانون مرارة الألم وصعوبة العيش، وهذا يستوجب علينا جميعا أن نتعاون في رعايتهم، ونتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاههم".

وتهدف المنظمة إلى توسيع العمل المدني المناهض لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والذي تنتهجه المليشيات الانقلابية.