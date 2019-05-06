بالصور.. أحد البنوك يدخل الفرحة لقلوب للأطفال في زمن الحرب

يحاول أحد البنوك المحلية في اليمن إدخال الفرحة لقلوب الأطفال في زمن الحرب. ورصدت عدسة مراسل "الخليج 365"، قيام البنك التجاري اليمني بتقديم جوائز للأطفال من أبناء المشتركين في البنك أو الحاضرين خلال توزيع جوائز جواهر التجاري. ويقدم البنك الجوائز العينية للأطفال من الذكور والإناث ضمن فقرات الحفل لتقديم جوائز البنك التجاري ضمن برنامج " جواهر ". ويقوم البنك بتوزيع جوائز كبرى لمشتركي برنامج "جواهر" وهي شقتين في العام و36 سيارة نيون، بالإضافة إلى جوائز نقدية.

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