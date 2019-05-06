خنبش يلتقي بقيادة الاتحاد العام لطلبة الجامعة الجديدة

التقى الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بمكتبه بقيادة الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت الجديدة برئاسة الأخ / عبدالرحمن عمر باعفي رئيس الاتحاد والأخ / فائز يسلم بن حيدرة الأمين العام والأخ / سالم أحمد باعنس مسئول العلاقات العامة بالاتحاد.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالقيادة الجديدة المنتخبة لاتحاد الطلبة مقدماً التهاني لفوزهم بالانتخابات الطلابية لرئاسة الاتحاد للفترة القادمة مهنئهم بحلول شهر رمضان المبارك.

ولفت رئيس جامعة حضرموت أن رئاسة الجامعة ستكون عوناً للقيادة الجديدة للاتحاد حاثهم على ضرورة تكاتف الجهود بين رئاسة الجامعة والاتحاد من أجل تحقيق النهوض والنجاح لطلاب الجامعة مثمناً جهود القيادة السابقة للاتحاد على كل ما قدموه من جهد لخدمة طلاب الجامعة خلال المرحلة الماضية .

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت عبدالرحمن باعفي عن شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجامعة على جهودهم في تسهيل كافة الاجراءات اللازمة التي كان لها الدور البارز في انجاح العملية الانتخابية للطلاب بالجامعة مؤكداً بأن قيادة الاتحاد ستكون إلى جانب رئاسة الجامعة خلال المرحلة القادمة لما من شأنه خدمة الطلاب بجامعة حضرموت .