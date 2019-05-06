مليشيا الحوثي تواصل حفر الخنادق في الصليف وحشد المقاتلين بالحديدة

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية حشد مقاتليها واستحداث مواقعها في الحديدة بالتزامن مع مواجهات متقطعة شرق وجنوب المدينة. وأوضحت المصادر أن المليشيا قامت خلال الأيام الماضية بحفر عشرات الأنفاق الجديدة تحت المدرج الرئيسي لمطار الحديدة، وفي ميناءي الحديدة والصليف. وأضاف أن هناك تحركات من قبل الطرفين لاستئناف المعارك في المدينة. وكان قد زار المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث ـأمس الأحد صنعاء للتباحث مع مليشيا الحوثي وإقناعهم بتنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين. وقالت مصادر سياسية إن غريفيث يسابق الوقت من أجل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن منتصف الشهر الحالي.

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