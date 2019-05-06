هكذا هنأ محافظ المهرة رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان

قال محافظ المهرة، راجح باكريت، اليوم الاثنين " أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك". وأضاف باكريت في تصريح مقتضب رصده "الخليج 365" - " سائلاً الله لكم دوام الصحة والعافية وأن يحقق على يديكم خير اليمن وعزها ومجدها".. ‏وتابع" نعاهدكم بالمضي معكم وخلف قيادتكم نحو تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب ". ‏ واختتم" كل عام وأنتم بخير".

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