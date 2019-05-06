حجة.. تقدم جديد لقوات الشرعية في مديرية عبس

حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، أيار 06، 2019 تقدما كبيرا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية شنت هجوما كبيرا على مناطق تسيطر عليها المليشيا في مديرية عبس بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق صبيا والخادمة والظهرة.
ولفتت المصادر إلى أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكانت قوات الجيش قد استعادت، أمس، السيطرة على عدد من المواقع في المديرية ذاتها.
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