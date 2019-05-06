بالاسماء.. استشهاد وإصابة 5 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة غرب تعز

استشهد 5 مدنيين اليوم الاثنين بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في احدى الطرق بمديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" ان عبوة ناسفة انفجرت في وسط الطريق بموقع المضابي بمنطقة العشملة في مقبنة غرب تعز بسيارة مدنية مما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 3 آخرين. وحصل "الخليج 365" على أسماء الشهداء والجرحى وهنا يعيد نشرها:

الشهداء

١- عمر توفيق نصر عبدالقادر - حجينا. Advertisements ٢- عبدالمجيد عبدالله العوكري - حجينا.

الجـرحـى ١- عبده سعيد مهيوب - الطليلة -حالة خطيرة . ٢- علي عبدالعليم محمد - الحرف - سائق السيارة . ٣- سامي عبدالوهاب الصغير - المجزع - حالة خطيرة .

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