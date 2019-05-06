مسؤول محلي بتعز يتمنى أن يكون رمضان شهر عمل وإنجاز وانتصارات

تمنى مسؤول محلي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، أن يكون رمضان شهر عمل وإنجاز وانتصارات.

جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي بمديرية مقبنة برئاسة مدير عام المديرية رئيس المكتب التنفيذي حميد غالب الخليدي ، صباح امس الاحد 5 مايو ٢٠١٩م إجتماعه الدوري الرابع لعام 2019م.

وفي بداية الإجتماع أشاد الخليدي بمدراء المكاتب التنفيذية الملتزمين بالحضور ، مقدماً لهم التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ، متمنياً أن يكون شهر عمل وإنجاز وانتصارات.

وناقش الإجتماع عددآ من القضايا المهمة المتعلقة بالجوانب الأمنية والتربوية والصحية والإغاثية والإيرادية.

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واستعرض الإجتماع مناقشة محضر الإجتماع السابق وإقراره وسير العمل في الادارات التنفيذية والتقارير المرفوعة لكل فرع على حده وطرح توصيات لعملية تحسين أدائها ،وكذلك مناقشة مذكرات وتوجيهات قيادة المحافظة ، والسير في أداء العمل المناطة بكل ادارة بما في ذلك، إنتظام العمل في شهر رمضان المبارك وفق

ما حددته الخدمة المدنية ، مع تطبيق النظام على من سيتغيب عن الدوام الرسمي.

كما جدد المكتب دعوته لمدراء الإدارات المتغيبين العودة إلى الحضور إلى ديوان المديرية لممارسة أعمالهم وتعتبر هذه الدعوة للمرة الثانية.