غريفيث يغادر صنعاء بعد لقاءات مع قيادات المليشيا

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، صنعاء، بعد زيارته المفاجئة تضمنت مقابلات لقادة مليشيات الحوثي.

ووصل إلى صنعاء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أمس الأحد، في زيارة غير معلنة لعقد لقاءات مع قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأكدت مصادر أن زيارة المبعوث الأممي تأتي هذه المرة في ظل ضغوط ومطالبات دولية للمبعوث الأممي بتحديد الطرف المعرقل لاتفاق الحديدة، بعدما ظل الأخير يرفض تحديد الطرف المعرقل بحجة أن ذلك سيعرقل جهود السلام.

ولفتت المصادر إلى أن المبعوث غريفيث نقل لزعيم مليشيا الحوثي رسالة مجلس الأمن وإطلاعه على الوضع بشأن الضغوط لتحديد الطرف المعرقل، ومطالبته للحوثيين بسرعة الاستجابة لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار والتي تتضمن انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، وكذلك توجهات المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الطرف المعرقل للاتفاق.