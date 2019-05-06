تعيين أخطر القيادات الحوثية قريب زعيم المليشيا وزيرا للداخلية

أصدر الحوثي "المشاط" أمس الأحد، قرار تعیین عبد الكریم أمیر الدین حسین الحوثي وزیراً للداخلیة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، أصدر رئیس ما یسمى المجلس السیاسي الأعلى في ميليشيا الحوثي القیادي مھدي المشاط، قراراً بتعیین قريب زعیم الميليشيا الإرهابية عبد الملك الحوثي وزیراً للداخلیة، خلفاً لعبد الحكیم الماوري الذي أعلنت الجماعة وفاته في أحد مستشفیات لبنان في أبریل (نيسان) الماضي.
والوزير الجديد عم زعیم الجماعة، ویعتبر من أخطر وأكثر قیادات الحركة غموضاً، وتشیر المعلومات إلى أنه صاحب السلطة الفعلیة في العاصمة صنعاء.
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