محلات الجزارة تواصل الاضراب بعد فرض الملشيا 1000 ريال على كل رأس غنم

تواصل محلات الجزارة اغلاقها والاضراب بعد فرض مليشيا الحوثي الف ريال لكل رأس من الغنم.
وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت الف ريال على كل راس غنم او رضيع مما سيعمل على رفع اسعار الكيلو للاغنام والابقار.
وبحسب المصادر فإن ملاك محلات بیع اللحوم بدأوا بالإضراب احتجاجاً ، مایرجح ارتفاع اسعار اللحوم خلال شھر رمضان الذي عادة مایكون فیھ معدل الاستھلاك أكبر مقارنة بالشھور الأخرى.
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