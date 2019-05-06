المقدشي: المؤسسة العسكرية هي الضامن الأساسى لاستعادة الدولة

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشى، إن المؤسسة العسكرية هي الضامن الأساسى لاستعادة الدولة واستعادة أمن واستقرار اليمن، خلال مشاركته في حفل تخرج الدفعة الثالثة من دورات تأهيل الضباط بمعسكر الرويك التدريبى بمحافظة مأرب، بحسب بيان القوات المسلحة اليمنية.

كما أكد المقدشى على أهمية التأهيل والتدريب والإعداد القتالى والمعنوى فى بناء مؤسسة عسكرية قوية وفق أسس وطنية وعلمية صحيحة بما يجعلها قادرة على القيام بواجباتها بكفاءة واقتدار.

وأشاد وزير الدفاع بالانجازات التى تحققت فى سبيل إعادة بناء الجيش الوطنى بعيدا عن سلبيات الماضى وبعيدا عن المحسوبية والولاءات الضيقة.

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ونقل وزير الدفاع للضباط المتخرجين تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح..منوها إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية لبناء القوات المسلحة..مشيدا بدعم الأشقاء في التحالف العربي الداعم للشرعية وجهودهم في مساندة الجيش الوطني في العمليات الميدانية وعملية بناء المؤسسة العسكرية.

وقال الفريق المقدشي" إن تخرج هذه الدفعة يعتبر نقلة نوعية سيكون لها أثراً ايجابياً على المؤسسة العسكرية".مشيراً الى أن الضباط المتخرجين سينتقلون إلى وحداتهم ومواقعهم ولديهم خبرة ومعرفة وعلوم عسكرية كبيرة..مثمنا جهود الطاقم التدريبي وقيادة المركز التدريبي الذي يلعب دورا كبيرا في تدريب وتأهيل قوات الجيش الوطني.

وأشار وزير الدفاع إلى أن عملية بناء المؤسسة العسكرية تجري في ظل ظروف صعبة واستثنائية تخوض معها قوات الجيش معارك في مختلف الجبهات لاستعادة الوطن واستكمال دحر المليشيا الحوثية الإرهابية التي سيطرت على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الدفاع ونهبت مقدرات الجيش من الأسلحة والعتاد واحتلت المؤسسات العسكرية وسخرتها في حروبها ضد الشعب اليمني وخدمة مخططات رامية لزعزعة أمن اليمن وأمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.