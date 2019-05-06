قالت مصادر اعلامية متطابقة إن قوات الحماية الرئاسية تحركت من عدن الى محافظة الضالع لدحر مليشيا الحوثي الارهابية. وأفادت المصادر بانتشار قوات من الوية الحماية الرئاسية بمناطق عدة بمحافظة الضالع وبدأت عملية تأمين لها وفق ما افاد مصدر عسكري في المحافظة. وذكرت ان 3 كتائب من قوات الوية الحماية الرئاسية وصلت الضالع وباشرت عملية تأمين للمناطق في الازارق وحجر وصولا الى مديرية قعطبة. Advertisements واشار المصدر الى ان القوات هذه باشرت تصديا مباشرا لميليشيا الحوثي في المنطقة . واوضح المصدر الى ان قوات الحماية الرئاسية التحمت مع قواتآ اللواء 33 مدرعآ وقوات المقاومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحماية الرئاسية تتحرك من عدن إلى الضالع لدحر مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.