وصول الفوج الـ4 من أبناء المهرة الأراضي المقدسة لأداء العمرة

استقبل فهمي شملان المدير العام لوكالة ملتقى المهرة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة مساء الأمس بقاعدة الملك عبدالله الجوية بمدينة جدة الفوج الرابع من معتمري محافظة المهرة إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك العمره وبعد استكمال إجراءات المطار رافق المدير العام فهمي شملان المعتمرين الى مقر إقامتهم بفندق الأرض المتميزة وبعد تناول وجبة العشاء اتجه المعتمرون إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة .

في هذه الأثناء عبر الكثير من المعتمرين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة الناجحة إلى بيت الله الحرام مقدمين الشكر والتقدير للداعم الأول لهذه الرحلة وهو سمو الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة الذي كان السبب الأساسي لنجاح تفويج هذه الرحلة وكذا الشكر والتقدير لإدارة وممثلي الجوازات بقيادة القوات المشتركة الذين كان لهم الدور الأبرز في تسهيل مهام هذه الرحلة وكذا المتابعة المستمرة في تفويج هذه الدفعة.

كما قدم المعتمرون شكرهم وتقديرهم للمحافظ الشاب راجح سعيد باكريت الذي كان في وداع الرحلة بمطار الغيضة الدولي ومنه إلى مبادرة فينا خير وملتقى المهرة المهرة وكافة الجنود المجهولين في نجاح هذه الرحلة.