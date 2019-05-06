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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنبن، الموافق 6 مايو 2019م، وهي كالتالي: 

إستقرار نسبي لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/385535

ثبات أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/385537

تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين
https://www.alyamanalaraby.com/385517

ننشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/385544

مليشيا الحوثي ترفض دخول الأمم المتحدة إلى مطاحن الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/385550

شارع المطاعم بصنعاء.. نكهة عدنية والتقاء ثقافي هروباً من كوابيس الحوثيين
https://www.alyamanalaraby.com/385554

إستعدادات وعادات سكان عدن في شهر رمضان المبارك
https://www.alyamanalaraby.com/385568

إعلامي مصري : أوضاع اليمن تؤكد أن الحوثيين جماعة يحكمها قانون اللا إنسانية
https://www.alyamanalaraby.com/385569

مراكز الكلى بحضرموت الوادي تتسلم معونات دوائية جديدة
https://www.alyamanalaraby.com/385574

وصول سفينة شحن إماراتية تحمل أطنانا من التمور الفاخرة لميناء المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/385575

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ننشر مواعيد إمساكية وإفطار رمضان اليوم الإثنين في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/385576

الإمارات تطلق حملة انسانية تستهدف 100 ألف أسرة خلال شهر رمضان
https://www.alyamanalaraby.com/385578

الإمارات توزع 1260 سلة غذائية في رمضان على أسر الشهداء بـ"لحج"
https://www.alyamanalaraby.com/385579

الامارات المتحدة في شهر رمضان حملة خيرية باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/385584

اليوم .. ذكرى مجزرة حوثية لن تنسى في التواهي في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/385585

مليشيا الحوثي ترفع أسعار الكهرباء يعجز المواطن عن تحمل سدادها
https://www.alyamanalaraby.com/385586

21 دولة تصوم اليوم و11 دولة تعتمد غدا الثلاثاء.. تعرف عليها
https://www.alyamanalaraby.com/385589

محسن: السلام في اليمن وصل لطريق مسدود
https://www.alyamanalaraby.com/385592

الجيش يأسر 110 حوثيا بينهم قائد ميداني يدعى الكبسي في مواجهات بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/385594

هادي: نتطلع إلى موقف دولي حاسم تجاه الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/385604

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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