شاهد.. كيف يحتفل أطفال مدينة شبام حضرموت بقدوم رمضان؟

يستقبل الأطفال في مدينة شبام بوادي حضرموت، شهر رمضان المبارك بفرحة تملؤها البرائة.

ويهرع الأطفال إلى تجميع النقود من بعضهم البعض لشراء بعض الأكلات ليتشاركوا في أكلها لاحقا.

والحال مختلف قليلا بينهم وبين البالغين، حيث يقعد الرجال على ما تسمى في حضرموت بـ"دكة" البيت وهي مساحة صغيرة أقل من متر تكون بشكل دائري على محيط البيت، لتناول الإفطار ومشاهدة الأطفال وهم يمارسون تلك الأهازيج التي هي من وحي التراث.