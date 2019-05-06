هادي: نتطلع إلى موقف دولي حاسم تجاه الحوثي

قال الرئيس عبدربه منصور هادي، الأحد، إن شعبه يتطلع إلى موقف حاسم من المجتمع الدولي تجاه مليشيا الحوثي التي عرقلت عملية السلام وواصلت التعنت في رفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأضاف هادي في خطاب لشعبه بمناسبة شهر رمضان المبارك: "لقد كنا نتمنى أن يعود رمضان هذا العام على بلادنا وقد انتهت جريمة إسقاط الدولة والاعتداء على أبناء الشعب ومؤسساته، وعاد اليمن وأبناؤه إخوة متحابين يعيشون في ظل الأخوة والحرية والعدل والمساواة، في ظل دولة اتحادية ديمقراطية لا يهيمن فيها لا حزب ولا سلالة ولا طائفة ولا منطقة ولا قبيلة".

وتابع الرئيس اليمني: "كنا نتمنى على الأقل، ولقد حرصنا على ذلك أشد الحرص، أن يتم تنفيذ اتفاق السويد تطبيقا شاملا وفي مقدمته إطلاق سراح الأسرى وخصوصا المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية، الذين يعانون أسوأ المعاناة وتمارس بحقهم جرائم ضد الإنسانية دون أي مراعاة لأواصر العروبة والدين والقربى والوطن".

ولفت إلى أن قضية الأسرى والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية، ظلت في مقدمة اهتمام السلطة الشرعية لما لها من أبعاد إنسانية، لكن الانقلابيين رفضوا دائما كل المقترحات ووضعوا العراقيل أمام اتفاق السويد، مؤكدين بذلك أنهم مجموعة من الوحوش السلالية التي تجردت من قيم الإسلام وأخلاق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم.

Advertisements

وأردف هادي: "ناشدت السيد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة خاصة الأسبوع الماضي ليقوم بدعوة الميليشيات الحوثية والضغط عليهم للقبول بتبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا وفقا لمبدأ (الكل مقابل الكل) وفقاً لما اتفقنا عليه في السويد".

ومضى بالقول: "لقد أوقفنا الحرب في الحديدة من أجل السعي إلى السلام وليس من أجل أن تتفرغ هذه المليشيات المتمردة لتشعل حروبا أخرى مستغلة المأساة الإنسانية التي سببتها".

وشدد على أن الشعب اليمني يتطلع لموقف حاسم من المجتمع الدولي تجاه الحوثيين".

وقال: "إن شعبنا قادر على استعادة حقه بكل الطرق المتاحة، ولن يتوقف حتى يحصل على ذلك الحق طال الزمان أم قصر".