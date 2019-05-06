تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدما في جبهة الضالع فيما تمكن من اسر 110 حوثيا بينهم قيادي عسكري ميداني.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش الوطني، أن قوات الجيش الوطني نجحت في استعادة السيطرة على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 الخاضع لسيطرة الميليشيات في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي الضالع.
وأكد أن قوات الجيش تمكنت من أسر 110 عنصرا حوثيا، بينهم قائد ميداني كبير يدعى العميد يحيى الكبسي، وإلى جانبه قائد آخر.
وأشار إلى أن المواجهات التي لا تزال مستمرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفرار عشرات آخرين، إضافة إلى استعادة قوات الجيش خمسة أطقم قتالية ومدرعة وأسلحة أخرى تابعة للميليشيات.
وفي ذات السياق، دفعت قوات الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات، لمهمة استكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من تواجد الميليشيات الحوثية في الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يأسر 110 حوثيا بينهم قائد ميداني يدعى الكبسي في مواجهات بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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