محسن: السلام في اليمن وصل لطريق مسدود

قال المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع "الخليج 365"، جمال محسن، إن الأحداث في اليمن وصلت لطريق ولم يعد هناك أي فرص للسلام أو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الشرعية كل الفترة لأمل المجتمع الدولي للضغط على المليشيا وهناك اجماع وطني وكلنا ننشد السلام ولا يوجد أحد لا ينشد غير السلام.

وأوضح أن مليشيات الحوثي فتحت العديد من جبهات القتال وزجوا بالالاف أنصارهم في الضالع، ولكن وقع العديد من المصابين ومئات القتلى والأسرى.

وشدد على أن هزائم الحوثيين في الساحل الغربي وروحهم المعنوية المنخفضة والمشاكل الاقتصادية التي يعانوا منها أدوا لوجود القوات الحوثية في الضالع، ولكن المحصلة النهائية هي صفر ولم يستطيعوا أن يتقدموا في الضالع.

وتابع: "تم تحرير المحافظات الجنوبية في أول 3 شهور من الحرب ولم يتم تحرير أي محافظة شمالية خلال سنوات الحرب".