21 دولة تصوم اليوم و11 دولة تعتمد غدا الثلاثاء.. تعرف عليها

استقبلت 21 دولة اليوم الاثنين اول يوم من شهر رمضان المبارك فيما اعتمد 11 دولة على يوم غدا الثلاثاء.

والدول التي أعلنت أنّ أول أيام شهر رمضان المبارك، يصادف الاثنين، فهي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات والأردن والعراق (السنّة) واليمن وفلسطين والسودان ولبنان (السنّة)، وسورية وليبيا وجيبوتي والصومال وتونس والجزائر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا

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بالنسبة للدول التي أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد وان رمضان سيبدأ الثلاثاء هي عمان وإيران والمرجعية الشيعية في لبنان، ومن المرجعية الشيعية في العراق وجزر القمر والمغرب والهند وباكستان وسلطنة بروناي وستراليا

يشار إلى أن الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم تعتمد على السعودية في تحديد أول أيام الصيام، في حين تعمل دول ذات أغلبية مسلمة على تحري رؤية الهلال بشكل مستقل، فضلا عن اعتماد أخرى الحساب الفلكي لتحديده مثل أستراليا وتركيا.