شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : احباط محاولة اغتيال لعدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين وسط مدينة عدن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فككت الفرق الهندسية التابعة لقوات الحزام الامني في محافظة عدن، صباح يوم الاثنين، الغام ارضية وضعت بشكل محكم في الطريق الرئيس بمديرية البريقة بالعاصمة عدن.

وفي التفاصيل، كشف مصدر عملياتي في الحزام الامني أن فريق المهام التابع لقوات الحزام الامني بمحافظة عدن تمكن من العثور على اربعة الغام ارضية فردية زرعت في الطريق الواصل مابين مدينتي إنماء والشعب.

وأوضح المصدر العملياتي ان الالغام كانت مزروعة بطريقة محكمة حيث وضعت في منطقة تمر فيها الكثير من الشخصيات الامنية والعسكرية والمدنية كما كان من الممكن استهداف مركبات وآليات التحالف العربي كذلك.

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وأفاد المصدر العملياتي، أن فريق المهام وفور عثوره على هذه الالغام طوق المنطقة وقام بتأمينها لينتزع بعد ذلك الفريق الهندسي الالغام الاربعة ويبطلها .

واضاف المصدر أن قامت قوات الحزام الامني باجراء عمليات مسح وتمشيط واسعة لمحيط المنطقة وواصلت التحقيقات والبحث والتحري واستكمال الاجراءات الامنية اللأزمة لتأمين كامل المديرية وطرقاتها .

وتشهد مديريات العاصمة عدن دوريات امنية مكثفة للحزام الامني في المحافظة بالاضافة الى انتشار النقاط الامنية في مداخل ومخارج الطرق الرئيسية للمديريات حيث تمكنت من خلال ذلك احباط العديد من الجرائم وقبضت على الكثير من عصابات الفوضى والاجرام.