شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات جوية تستهدف مواقع لمسلحين جنوب العاصمة.. أول ظهور علني لصواريخ إم 302 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غارات جوية تستهدف مواقع لمسلحي حكومة الوفاق جنوب العاصمة لأول مرة منذ إندلاع المعارك في طرابليس ، ظهر في محور منطقة الزطارنة بين القره وبولي وتاجوراء شرقي طرابلس صاروخ غير مألوف على قائمة الأسلحة الليبية كان مركباً على قاعدة اطلاق فوق سيارة دفع رباعي ضمن القوات التايعة لحكومة الوفاق وكان هذا الظهور من خلال صور نشرها ” تجمع ثوار تاجوراء ” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خلال تصدي قوات تاجواء ومصراتة لما قالوا بأنها صد لمحاولة تقدم قوات الجيش اليوم الجمعة كما نشرها أيضاً بوقت لاحق أشرف تنتون وهو أحد قيادات القوة الثالثة – مصراتة ومن مسؤوليها الإعلاميين وقال بأنه واحد من ضمن 20 ألف صاروخ . Advertisements تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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