شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل: "مجتهد" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمد بن سلمان (صور + تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الحساب الشهير "مجتهد"، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من يقف خلف شائعات تحدثت عن تقليص صلاحياته، من قبل والده، الملك سلمان.

وفي تعليقه على تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، رجحت فيه صحة تلك الأنباء، قال "مجتهد": "خبر الغارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته، هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان، واستغفل فيها الصحيفة مرتين، لإقناع العالم أن دوره في السلطة محدودا".

وتابع "مجتهد"، أن "الهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم، التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية".

وأضاف "مجتهد": "خطة ابن سلمان أن يعود دفء العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية مع كل الدول المتحفظة عليه، بحجة أن والده هو الذي يدير الوضع، وأنه بعيد عن القيادة، إلى أن يمكن تطبيع الوضع معه، وقبوله في المشهد كما حصل مع القذافي بعد اتهامه بحادثة لوكربي".

لوكربي".



خبر الجارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان واستغفل فيها الجارديان مرتين لإقناع العالم إن دور ابن سلمان في السلطة محدود، والهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية — مجتهد (@mujtahidd) March 19, 2019

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مجتهد@mujtahidd

خبر الجارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان واستغفل فيها الجارديان مرتين لإقناع العالم إن دور ابن سلمان في السلطة محدود، والهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية

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خبر الجارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان واستغفل فيها الجارديان مرتين لإقناع العالم إن دور ابن سلمان في السلطة محدود، والهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية — مجتهد (@mujtahidd) March 19, 2019

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خبر الجارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان واستغفل فيها الجارديان مرتين لإقناع العالم إن دور ابن سلمان في السلطة محدود، والهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية — مجتهد (@mujtahidd) March 19, 2019

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خبر الجارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان واستغفل فيها الجارديان مرتين لإقناع العالم إن دور ابن سلمان في السلطة محدود، والهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية — مجتهد (@mujtahidd) March 19, 2019

">

مجتهد@mujtahidd

·

خبر الجارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان واستغفل فيها الجارديان مرتين لإقناع العالم إن دور ابن سلمان في السلطة محدود، والهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية — مجتهد (@mujtahidd) March 19, 2019

خبر الجارديان عن تجريد ابن سلمان من صلاحياته هو جزء من حملة ينفذها ابن سلمان واستغفل فيها الجارديان مرتين لإقناع العالم إن دور ابن سلمان في السلطة محدود، والهدف هو أن يعيد نشاط العلاقات مع الدول المهمة في العالم التي لا تريد التعامل مع بلد يقودها شخص متهم بجريمة دولية

وخطة ابن سلمان أن يعود دفء العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية مع كل الدول المتحفظة عليه بحجة أن والده هو الذي يدير الوضع، وأنه بعيد عن القيادة، إلى أن يمكن تطبيع الوضع معه وقبوله في المشهد كما حصل مع القذافي بعد اتهامه بحادثة لوكربي — مجتهد (@mujtahidd) March 19, 2019

">

مجتهد@mujtahidd

وخطة ابن سلمان أن يعود دفء العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية مع كل الدول المتحفظة عليه بحجة أن والده هو الذي يدير الوضع، وأنه بعيد عن القيادة، إلى أن يمكن تطبيع الوضع معه وقبوله في المشهد كما حصل مع القذافي بعد اتهامه بحادثة لوكربي

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وخطة ابن سلمان أن يعود دفء العلاقات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية مع كل الدول المتحفظة عليه بحجة أن والده هو الذي يدير الوضع، وأنه بعيد عن القيادة، إلى أن يمكن تطبيع الوضع معه وقبوله في المشهد كما حصل مع القذافي بعد اتهامه بحادثة لوكربي — مجتهد (@mujtahidd) March 19, 2019

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