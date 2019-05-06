شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تفاجئ العالم وتنشر رسمياً اعتراف عسكري خطير بشان اليمن(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) عن نشر قوات أمريكية في الاراضي اليمنية، لمواجهة تنظيم القاعدة.

وزعم التقرير الصادر حديثا عن البنتاغون ، إن غارات طائرات دون طيار على اليمن لم تقتل مدنيين، كما لفت إلى نشر قوات أمريكية في اليمن.

لكن تقارير في محافظات البيضاء ومأرب وشبوة خلال 2018 أكدت وجود ضحايا، من بينها غارة في مارس/أذار 2018 استهدفت سيارة وقتلت ثلاثة مدنيين بينهم سالم المنذري،‎ المدير الأسبق لنقابة السائقين بمدينة عدن (جنوب اليمن).

وحسب التقرير الذي يقع في 22 صفحة حول العمليات العسكرية الأمريكيَّة في العالم خلال 2018: فقد واصلت القوات الأمريكية المنتشرة في اليمن العمل على تعطيل ومواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة.

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وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها البنتاغون وتعترف بوجود قوات على الأراضي اليمنية لمواجهة التنظيمين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في مايو/أيار2018 أن فريقاً من القبعات الخضر يساعد القوات السعودية في معرفة أماكن إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية وتدميرها، دون ذكر لوجود قوات على الأرض ضد تنظيمي القاعدة والدولة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في مايو/أيار2018 أن فريقاً من القبعات الخضر يساعد القوات السعودية في معرفة أماكن إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية وتدميرها، دون ذكر لوجود قوات على الأرض ضد تنظيمي القاعدة والدولة.

وقال التقرير إن القوات الأمريكية شنت 36 غارة جوية ضد عناصر ومنشآت القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة في اليمن ودعمت الجهود التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة واليمن لتطهير محافظة شبوة من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وأضاف: لا يوجد لدى وزارة الدفاع أي تقارير موثوق بها عن وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة للأعمال العسكرية الأمريكية في اليمن خلال عام 2018.