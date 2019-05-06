شكرا لقرائتكم خبر عن بالدليل القاطع.. هواوي 'تقهر' جميع المنافسين بسوق الهواتف! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في أرقام تكشف دلالات قوية بسوق الهواتف الذكية في العالم، تجاوزت مبيعات "هواوي" الصينية من تلك الهواتف الأرقام التي حققتها منافستها الأميركية آبل في الربع الأول من العام الجاري، منتزعة منها المرتبة الثانية عالميا في سوق الهواتف الذكية الذي تتصدره "سامسونغ"، وفق ما أفادت شركة تتابع الأسواق.

وتم شحن 310,8 مليون هاتف ذكي عالميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بتراجع نسبته 6.6 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2018، بحسب معلومات أوليّة صدرت عن "شركة البيانات الدولية" الصينية.

وأضافت الشركة أن ذلك يعني تراجع عمليات شحن الهواتف الذكية عالميا للربع السادس على التوالي.

ونوهت إلى أن هذه النتائج تعد مؤشرا على أن 2019 سيكون عاما جديدا من التراجع الإجمالي في عمليات شحن الهواتف الذكية، باستثناء النمو القوي الذي تشهده هواوي.

وأفاد مدير برنامج الأجهزة المحمولة لدى "شركة البيانات الدولية" رايان ريث أنه "بات من الواضح بشكل متزايد أن هواوي تركز بشكل كبير على تعزيز موقعها في عالم الأجهزة الجوالة، مدفوعة بالهواتف الذكية".

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وأضاف أن "التحديات لا تزال تواجه سوق الهواتف الذكية بالمجمل في كافة المجالات تقريبا لكن هواوي تمكنت من زيادة عمليات الشحن التي تجريها بنسبة 50 بالمئة".

وتراجعت عمليات شحن الهواتف الذكية الجديدة التي تنتجها شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بنسبة 8,1 بالمئة لتصل إلى 71,9 مليون في الربع الأول.

من جهتها، شهدت هواوي نموا نسبته 50,3 بالمئة فشحنت 59,1 مليون هاتف ذكي، مما وضعها على "مسافة قريبة جدا" من سامسونغ، بحسب "شركة البيانات الدولية".

وأشارت الشركة إلى أن "آبل" واجهت تحديات في الربع الأول مع تراجع عمليات شحن هواتف "آيفون" بنسبة 30,2 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليبلغ عدد الوحدات التي تم شحنها 36,4 مليون.

وأوضحت الشركة أن خفض الأسعار في الصين والعروض لم تكن كافية لإقناع الناس بشراء هواتف "آي فون" جديدة.

وحققت آبل نتائج مالية أفضل من المتوقع في الربع الأخير بينما ساعدت الأرباح الناجمة عن الخدمات في التعويض عن تراجع مبيعات أجهزة "آي فون".