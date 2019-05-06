الإمارات توزع 1260 سلة غذائية في رمضان على أسر الشهداء بـ"لحج"

وزعت دولة الإمارات 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في مديريات الحوطة وتبن ويهر في محافظة لحج ضمن حملة "مير رمضان" التي تنفذها الإمارات في اليمن، وفقا للعين الإخبارية.

وقال منصور سيف جبيران، منسق مكتب الشهداء في محافظة لحج، إن هذه السلال الغذائية، التي وزعتها الفرق الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ليست الأولى التي تستهدف أسر الشهداء في محافظة لحج.

وأوضح، في بيان، أن ما يميز هذه المساعدات أنها تأتي مع حلول شهر رمضان المبارك، ما سيسهم في التخفيف من معاناة نحو 8820 فردا من أسر الشهداء في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووجه جبيران الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على كل الجهود التي تبذلها لمساعدة أسر الشهداء في محافظة لحج ورعايتها هذه الشريحة المجتمعية التي فقدت معيلها فداء وتضحية لهذا الوطن.