ننشر مواعيد إمساكية وإفطار رمضان اليوم الإثنين في عدن

ينشر الخليج 365 مواعيد إمساكية وإفطار شهر رمضان المبارك اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019م .
الفجر: 23 : 4
الشروق: 38 : 5
الظهر: 59 : 11
العصر: 10 : 3
المغرب: 16 : 6
العشاء: 26 : 7
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