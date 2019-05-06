ننشر مواعيد إمساكية وإفطار رمضان اليوم الإثنين في عدن

ينشر الخليج 365 مواعيد إمساكية وإفطار شهر رمضان المبارك اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019م . الفجر: 23 : 4 الشروق: 38 : 5 الظهر: 59 : 11 Advertisements العصر: 10 : 3 المغرب: 16 : 6 العشاء: 26 : 7

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