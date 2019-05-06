سكان عدن يستقبلون أول أيام رمضان بإنقطاعات الكهرباء

إستقبل سكان العاصمة المؤقتة عدن، أول أيام الشهر الكريم، بإنقطاعات للتيار الكهربائية، إستمرت ساعات، في حادثة لم تبررها المؤسسة العامة للكهرباء في المدينة حتى الآن .

وأفاد مراسل (الخليج 365) في المدينة، ان العاصمة شهدت خلال الساعات الأولى لأول أيام الشهر الكريم إنقطاعين للتيار الكهربائي شمل مديريات المحافظة، إستمر الأول أقل من ساعة، فيما إستمر الثاني أكثر من ساعتين .. مشيراً إلى إعتقاده بإن السبب قد يكون خلل فني اصاب الشبكة العامة للكهرباء .

وتعتبر خدمة الكهرباء من أكثر المشاكل التي تؤرق هم سكان العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة الصيف وتحديداً خلال أيام الشهر الفضيل، في ظل عدم وجود أي إهتمام حكومي لصيانة معدات ومولدات الكهرباء خلال فترات الشتاء حين يقل الإستهلاك الشهري .

وبحسب مراسلنا، فقد تسببت هذه الإنقطاعات بحالة من الإستياء في صفوف المواطنين الذين أعتبروها بداية غير مبشرة لوضع خدمة الكهرباء في العاصمة عدن خلال أيام الشهر الكريم .