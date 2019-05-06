تهنئة خاصة بحلول شهر رمضان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تهنئة نتقدم هيئة تحرير الموقع بأحر التهاني والتبريكات القلبية للأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ونهنئ المجاهدين الابطال من ابناء الجيش واللجان الشعبية, المرابطين على جبهات الشرف والبطولة ضداء اعداء الوطن ومرتزقته, وللشعب اليمني الصامد وقياداته المناهضة للعدوان السعودي الامريكي وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. كما يطيب لنا ان نهنئ كافة زوار ومتصفحي ومتابعي الموقع في داخل اليمن وخارجه وا Advertisements سائلين المولى عز وجل أن يمن علينا في هذا الشهر الفضيل بنصره وتأييده وأن يخلص الحرمين الشريفين من دنس ال سعود والاقصى من رجس بني صهيون وان يعيده الله علينا وعلى الجميع باﻷمن واﻷمان وبالخير واليمن والبركات.. وصوماً مقبولا وذنباً مغفوراً بإذن الله هيئه تحرير “الخليج 365”

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