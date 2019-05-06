توكل كرمان توجه رسالة عاجلة للسودان بشأن قواتهم في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص

دعت الناشطة اليمنية المقيمة في الخارج، توكل كرمان، السودان الى سحب قواته المشاركة في العدوان على اليمن.

وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مخاطبة السودانيين : ” جنودكم في اليمن للأسف عبارة عن قتله مستأجرين”، داعية الى سحب قواتهم فورا واعادتهم إلى الديار .

واعتبرت في تغريدة لها – رصدها الخليج 365 – بقاؤهم في اليمن بصمة خزي ووصمة عار ولا يليق بسىودان الثورة والحرية إلا أن يسحبهم

واشارت الى أن حميدتي يتقاضى عن كل رأس آلاف من الدولارات شهريا ولايهمه غير ذلك،