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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص
دعت الناشطة اليمنية المقيمة في الخارج، توكل كرمان، السودان الى سحب قواته المشاركة في العدوان على اليمن.
وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مخاطبة السودانيين : ” جنودكم في اليمن للأسف عبارة عن قتله مستأجرين”، داعية الى سحب قواتهم فورا واعادتهم إلى الديار .
واعتبرت في تغريدة لها – رصدها الخليج 365 – بقاؤهم في اليمن بصمة خزي ووصمة عار ولا يليق بسىودان الثورة والحرية إلا أن يسحبهم
واشارت الى أن حميدتي يتقاضى عن كل رأس آلاف من الدولارات شهريا ولايهمه غير ذلك،
كانت هذه تفاصيل خبر توكل كرمان توجه رسالة عاجلة للسودان بشأن قواتهم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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