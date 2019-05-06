جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت توفي صباح اليوم الأحد المواطن عدنان أحمد عبداللاه باشراحيل، متأثرا بجراحة بعد إصابته في الانفجار الذي وقع صباح الجمعة الماضية في منطقة العنين بمدينة القطن بمحافظة حضرموت.

وارتفع عدد ضحايا العملية الارهابية إلى ثمانية فيما أصيب آخرين لازال يرقد بعضهم في المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتهم.

وكان مجهولون قد زرعوا عبوة ناسفة فجر الجمعة الماضية في منطقة العنين بمديرية القطن، والتي انفجرت وراح ضحيتها ثمانية أشخاص بينهم طفل .

ويأتي هذا الانفجار في ظل الانفلات الامني الذي تشهده المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال السعودي الاماراتي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا التفجير الارهابي في القطن بحضرموت الى 8 قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.