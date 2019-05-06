8 موظفون في اليمن يتقاضون رواتب خيالية .. تعرف عليهم وعلى حجم رواتبهم !1

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

نشرت وسائل اعلامية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الامريكي وثيقة من وثائق الأمم المتحدة تظهر تسلم 8 موظفين عاملين في إحدى منظماتها العاملة في اليمن نحو 50 مليون دولار كراتب .

وتفيد الوثيقة بأن برنامج الأغذية العالمي خصص مبلغ 25 مليار ريال يمني راتبا لأحد عشر شهراً لعدد 8 من موظفيه، ما يكشف حجم العبث وسوء إدارة وتبديد المنظمات الأممية العاملة في اليمن للأموال المقدمة من المانحين والتي من المفترض أن يتم توظيفها لإنقاذ الشعب اليمني.

خمسة من اولئك الموظفين هم أجانب ويصل الراتب الشهري للواحد منهم ما يعادل راتب الثلاثة الموظفين اليمنيين المتبقين مجتمعة.

وتأتي هذه الصرفيات في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في اليمن، مؤكدة أن حوالي 16 مليون يمني يواجهون “انعدام أمن غذائي شديدا وحادا”، وبأن أكثر من مليون شخص في وضع الأزمة أو ما هو أسوأ، وأنه في حال عدم تقديم مساعدات إنسانية ستصبح 13 محافظة في كارثة غذائية.

وتوضح الوثيقة وهي جزء من تقرير للمنظمة الأممية يتعلق بمشروع توزيع مساعدات غذائية خلال الفترة (أبريل 2017 – مارس 2018) بتكلفة إجمالية تبلغ ما يقارب مليار و200 مليون دولار أمريكي، أنه تم تخصيص 50 مليون دولار تقريباً لتوظيف 8 موظفين ودفع رواتبهم خلال فترة تنفيذ المشروع وهي عام واحد فقط.

ووفقا لسعر صرف الدولار في العام 2017 وهو تقريباً ما بين 500 و550 ريال للدولار الواحد لوجدنا أن إجمالي رواتب هؤلاء الثمانية أشخاص يقارب 25 مليار ريال يمني.