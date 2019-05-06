صدور قرارات جمهورية جديدة في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء صدرت اليوم الأحد قرارات جمهورية بتعيين وزيراً للداخلية ووزيرا للشؤون القانونية ورئيسا لجامعة صنعاء، حيث صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (90) لسنة 2019م بتعيين عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي وزيراً للداخلية. وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (91) لسنة 2019م بتعيين الدكتور إسماعيل محمد علي المحاقري وزيراً للشؤون القانونية. كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (92) لسنة 2019م بتعيين الدكتور القاسم محمد عباس شرف الدين رئيسا لجامعة صنعاء. وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (93) لسنة 2019م بتعيين عبد العزيز عيضة حسن الرمام رئيساً للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث. وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (94) لسنة 2019م بتعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار نائباً لوزير التخطيط والتعاون الدولي. Advertisements وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (96) لسنة 2019م بتعيين التالية أسمائهم أعضاء بهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية: – أحمد ناصر عبد الله البعران. – يونس محمد محمد المنصور. – علي أحمد محمد مفضل. – الحسن عبد الله يحيى الوزير. وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (95) لسنة 2019م بتعيين الدكتور عبد الرحمن أحمد المختار عضواً بمجلس الشورى.

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